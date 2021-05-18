Выставка-форум «Здравоохранение Беларуси» откроется 18 мая. Там будут вакцинировать от COVID-19
На выставке-форуме «Здравоохранение Беларуси — 2021» будет организована вакцинация всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием «Спутника V», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.
Выставка-форум откроется 18 мая. Сейчас в павильоне на пр. Победителей, 20/2, идут последние приготовления. Мероприятие ежегодно организуется Минздравом совместно с выставочной компанией «Техника и коммуникации» (T&C). Форум включает масштабную экспозицию и обширную деловую программу.
В этом году на выставке будет нововведение: желающие смогут привиться вакциной от коронавируса. Проведение вакцинации организуют в специальном медицинском модуле. Используемый препарат — «Спутник V». Процедура займет менее часа. В нее входят предварительный осмотр врачом, подготовка препарата (размораживание), введение вакцины и наблюдение за состоянием привитого в течение 30 минут после вакцинации.
07:48 18/05/2021
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