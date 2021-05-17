



Правоохранители проверяют сообщение о минировании нескольких торговых центров столицы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





В один из торговых центров в понедельник в 17:30 поступило электронное сообщение с информацией о том, что в нескольких ТЦ Минска заложены взрывные устройства, пишет Sputnik.





На месте работали правоохранители и саперно-пиротехнические группы. В пресс-службе ГУВД принесли извинения за доставленные неудобства, которые связанны с предпринятыми мерами безопасности, и поблагодарили за проявленное терпение и понимание.





Позднее в пресс-службе сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.





"Саперно-пиротехнические группы обследовали указанные объекты и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению автора сообщения", – говорится в сообщении.





В ГУВД Мингорисполкома также напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности – уголовно-наказуемое деяние.





Волна лжеминирований





За последние несколько месяцев по Беларуси прокатилась волна лжеминирований.





Объекты для "минирования" были разные: в Несвиже, например, это был детский сад, в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств как в столичных, так и региональных вузах. Злоумышленники сообщали и о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра в Минске, а также здание банка.





Достаточно часто "минируют" школы. В частности, в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получили по электронной почте школа и несколько предприятий Жодино. Взрывных устройств после проверки там обнаружено не было.





Накануне VI Всебелорусского народного собрания "бомбы" заложили в Мингорисполкоме, Мингорсуде, гостинице "Минск" и "Президент-Отеле". После этого в Минске "минировали" Минский завод шестерен, ТЦ "Дана-Молл" и предприятие "Крион", производящее медицинский кислород, в Витебске – восемь школ и две гимназии. Данные в итоге не подтвердились.





Бывают и более экзотические случаи – например, ради знакомства школьник даже "заминировал" поезд Лида – Гродно.















