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«Минирование» торговых центров в Минске: взрывных устройств не обнаружено

С начала 2021 года в стране возбуждено более 60 уголовных дел по случаям ложного минирования самых разных объектов.


Правоохранители проверяют сообщение о минировании нескольких торговых центров столицы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В один из торговых центров в понедельник в 17:30 поступило электронное сообщение с информацией о том, что в нескольких ТЦ Минска заложены взрывные устройства, пишет Sputnik.

На месте работали правоохранители и саперно-пиротехнические группы. В пресс-службе ГУВД принесли извинения за доставленные неудобства, которые связанны с предпринятыми мерами безопасности, и поблагодарили за проявленное терпение и понимание.

Позднее в пресс-службе сообщили, что информация о минировании не подтвердилась. 

"Саперно-пиротехнические группы обследовали указанные объекты и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению автора сообщения", – говорится в сообщении.

В ГУВД Мингорисполкома также напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности – уголовно-наказуемое деяние.

Волна лжеминирований


За последние несколько месяцев по Беларуси прокатилась волна лжеминирований.

Объекты для "минирования" были разные: в Несвиже, например, это был детский сад, в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств как в столичных, так и региональных вузах. Злоумышленники сообщали и о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра в Минске, а также здание банка.

Достаточно часто "минируют" школы. В частности, в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получили по электронной почте школа и несколько предприятий Жодино. Взрывных устройств после проверки там обнаружено не было.

Накануне VI Всебелорусского народного собрания "бомбы" заложили в Мингорисполкоме, Мингорсуде, гостинице "Минск" и "Президент-Отеле". После этого в Минске "минировали" Минский завод шестерен, ТЦ "Дана-Молл" и предприятие "Крион", производящее медицинский кислород, в Витебске – восемь школ и две гимназии. Данные в итоге не подтвердились.

Бывают и более экзотические случаи – например, ради знакомства школьник даже "заминировал" поезд Лида – Гродно.
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