



Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ. По ее словам, сегодня на первого ребенка выдается пособие в размере 472 рублей, а на второго и последующих — 670 рублей в месяц. При этом минимальная зарплата по стране составляет 400 рублей.





— На мой взгляд, это серьезная финансовая поддержка для семьи. Хотя мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация. Здесь надо тоже смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает, — рассказала Костевич, п ишет Вечерний Гродно.





По ее словам, 20% матерей не работают, но все равно получают пособия. Поэтому нужно искать новые подходы к выплате пособий:





— На 2021 год у нас запланировано 1,5 миллиарда рублей. Столько стоит это пособие. Это по большому счету 3 % взносов, которые сегодня уплачивает наниматель и тем самым обеспечивает выплату ежемесячного пособия. При этом, на мой взгляд, у нас есть сильно социальная норма, ведь пособия одинакового размера получают все. Независимо от того, мама была застрахована или нет, — добавила министр.





Напомним, в конце прошлого года Ирина Костевич выступала с идеей сокращения сроков декретного отпуска. В частности, предлагалось сократить его с трех до двух лет, правда, для многодетных матерей его все равно хотели сохранить на прежнем уровне. С инициативой пересмотреть декретный отпуск выступал и премьер-министр Роман Головченко — по его мнению, сроки отпуска надо сохранить, однако оплачивать нужно только первые два года.