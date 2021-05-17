Какие нововведения ждут 9-классников через два года





Сейчас, как и в предыдущие годы, 9-классникам придется выдержать три письменных экзамена: по белорусскому, русскому языкам (диктанты) и математике. Их даты назначены на 2, 4 и 8 июня, пишет 1prof.by.





11-классников ждут четыре испытания: по белорусскому или русскому языку (изложение), математике, истории Беларуси и иностранному языку в устной форме. Письменные работы выпускники средней школы будут сдавать 1, 3 и 7 июня.





Задания традиционно объявят по телевидению и радио, разместят на портале Министерства образования. Даты устных испытаний разрешено определять непосредственно учреждениям образования.





К слову, уже разработаны новые подходы к итоговой аттестации выпускников школ и гимназий – Минобразования обобщило поступившие от педагогического актива и общественности предложения. Планируется, что они начнут действовать в 2023/2024 учебном году.





Какие нововведения ждут школьников через 2 года?





Как отметили в комитете по образованию Мингорисполкома, для 9-классников предлагается ввести четыре испытания, а экзамен по белорусскому и русскому языкам организовать в виде изложения. Это позволит проверить, насколько сформированы коммуникативные умения и навыки школьника. Кроме того, предполагаются контрольная работа по математике и устный экзамен по истории Беларуси.





Аттестация 11-классников будет состоять из экзаменов по русскому или белорусскому языку (на выбор), математике и иностранному. Но есть нюанс: два первых испытания планируется совместить с централизованным тестированием и назвать национальными. Делается это с целью уменьшения учебной нагрузки на выпускников, которые планируют поступать в вузы.





В комитете по образованию подчеркнули: прежде чем официально ввести вышеназванные изменения, их апробируют на нескольких школах и гимназиях. Если эксперимент оправдает себя, новшества распространят на все учреждения образования.





К слову, ввести изменения планируется и для поступающих в 10-й профильный класс. Зачислять будут лишь ребят со средним баллом не ниже 7 (теперь не менее 6). При этом отметки по профильным предметам также должны быть не ниже 7 баллов.







