Сколько бы пропаганда не называла Светлану Тихановскую кухаркой, выглядит она, как героиня House of cards. Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как льется вода и как Светлана Тихановская в белом пальто, красном шарфе и на высоких каблуках поднимается по ступенькам парламента в Копенгагене.





До сих пор не было известно, кто занимается имиджем Светланы Тихановской. Мы выяснили, что над стилем Светланы работает имидж-студия в Вильнюсе CAPSULE STYLE ROOM. Ее сооснователь, Татьяна Чаевская, дала интервью The Village Беларусь и рассказала о том, как она переодевала Светлану, кто оплачивает наряды и как появилось каре.









— Как вы придумывали новый образ Светланы?









— Многие помнят, как Светлана Тихановская приехала в Литву: кроссовки, костюм и белая майка. Мы, как стилисты, сразу заметили, что она появляется в одних и тех же вещах, и, как женщины, поняли всю сложность ее ситуации. Недолго думая, мы предложили Светлане свою помощь.





Примерно через две недели нам позвонили и сказали, что в такое-то время к нам приедет Светлана. Мы, зная ее размеры и понимая, что она не может ездить по магазинам, объехали магазины сами и собрали в студии вещи, которые соответствовали требованиям дресс-кода и наступающему осеннему сезону.





При знакомстве Светлана оказалась очень простым и душевным человеком. Я была приятно удивлена, какая она. А она была рада, что я тоже из Минска.





За несколько часов мы сформировали основные образы, подобрали необходимые вещи. И тут возник вопрос с оплатой. Делая подготовительную работу, мы не знали, есть ли у Светланы возможность оплачивать вещи. Признаюсь, мы тогда немножечко надеялись, что слухи, что за все платит Евросоюз, — это правда. Но нет, денег не было.





Так как вещи были взяты в магазинах, отдать без оплаты мы их не могли. Заложить свои деньги мы тоже не могли, так как у нас не было нужной суммы. Стал вопрос «Что делать?». Сразу скажу — помогли беларусы, которые через какое-то время рассчитались за вещи.









Но это все произошло не сразу, а первая поездка у Светланы была уже запланирована. Поэтому нам надо было как-то сформировать гардероб. Перепробовав разные варианты, мы обратились за помощью к нашим клиенткам и попросили у них одолжить Светлане некоторые вещи. Думаю, Светлана до сих пор не догадывается, как много простых литовских женщин ей тогда помогли (смеется).









— Учитываете ли вы тенденции в моде при выборе вещей для Светланы?





— Да, конечно, учитываем. Несмотря на то, что мы жестко ограничены в деньгах, мы стараемся формировать гардероб из новых коллекций.





— Какие вещи из подаренных Свете вы бракуете и почему?





— Задача стилиста не только создавать образ, но и защищать чистоту стиля. В определенный момент беларусы из разных стран стали присылать Светлане новые вещи. И здесь моя функция как стилиста заключалась в том, чтобы просмотреть все вещи и объяснить Светлане, почему какие-то из них не соответствуют деловому стилю.





В начале сотрудничества Светлана показала свои вещи, мы с моим партнером все пересмотрели и разделили их на две группы: для работы и для дома. Иногда Светлана говорит — «ну почему — красивая же блузка!» Мы объясняем, что да, красивая, но не по протоколу. В стоп-лист попадали, например, слишком яркие цвета, слишком широкие брюки или слишком объемные пиджаки.





— Брали ли вы за основу образы существующих политиков?





— Нет, не брали. Без ложной скромности могу сказать, что стилисты других женщин-политиков могут брать за основу образ Светланы.





— А как вы можете прокомментировать стиль белорусских женщин-чиновниц?





— Я уже достаточно долго живу в Литве и не могу сказать, что слежу за стилем беларуских женщин-чиновниц. Могу лишь сказать, что я рекомендую обращаться к стилистам всем женщинам, которые занимают важный пост.









— В какие бренды вы одеваете Светлану?





— Я считаю, что я не имею права называть торговые марки. Какие-то вещи продаются в нашей студии, какие-то вещи мы покупаем в фирменных магазинах в Вильнюсе, какие-то вещи мы шьем под заказ.





Татьяна Чаевская





Основа стиля представлена премиальными европейскими марками. Кто-то может сказать, что это дорого. Но вы поймите — я не могу купить ключевые вещи, например платье, костюм, пальто или обувь в магазине категории масс-маркет. Светлана представляет нашу страну и люди, с которыми она встречается, считывают ее гардероб за первые секунды. И нам важно через образ Светланы показать, что мы знаем правила игры.





В то же время, там, где можно сэкономить, мы, конечно, экономим. И у Светланы есть достаточное количество недорогих вещей, которые хорошо на ней смотрятся.









— Ездит ли Светлана сама на примерки?





— У меня есть партнер по бизнесу, Светлана Фролова. Нам повезло, что у нее такой же размер, как и у Светланы Тихановской. Поэтому, когда мы отбираем вещи в магазинах, первая примерка проходит на моем бизнес-партнере.





Татьяна Чаевская и Светлана Фролова





Вторая примерка должна быть уже на Светлане Тихановской. Мы всегда подстраиваемся под ее график и ловим любую возможность. Когда-то она приезжала к нам в студию, когда-то мы передавали ей вещи и примерки были в режиме онлайн. Были случаи, когда примерки были и в салоне-парикмахерской, пока Светлана была на покраске. Кстати, примерки по Zoom обычно начинаются у Светланы в часов 11 вечера, после того, как она уложит детей спать.





Была интересная история, когда все магазины одежды в Вильнюсе закрылись на карантин. Нам нужно было новое платье, и мы решили его пошить. Шили его без примерки, взяв за образец другое платье. А на финальную примерку портниха приехала к Светлане прямо в офис, у нее был небольшой перерыв между встречами. К всеобщей радости, платье село идеально.





— Можно ли Светлане появляться в одной и той же одежде несколько раз, или есть какой-то регламент?





— Был случай, когда в одной из поездок приглашающая сторона обратила внимание на то, что Светлана приехала в том же костюме, в котором она была в предыдущей поездке в другой стране. Мы все знаем, что для женщин-политиков есть требование, что они не могут появляться в одном и том же образе много раз.









А как это сделать, когда финансирование ограниченное? Мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть. Какие-то вещи шьем. Где-то стараемся разбавлять костюмы рубашками, где-то добавляем новые акценты, чтобы хоть как-то стиль Светланы выглядел не однообразно. Мы делаем все возможное, чтобы в рамках одной командировки образы не повторялись.





Продолжая тему, я хотела бы развеять стереотип, что вокруг Светланы ходит целая свита людей, служба протокола, которые постоянно ее одевают, причесывают и красят. Это все неправда.





Все те дни, когда Светлана работает в офисе, она абсолютно такая же женщина, как мы все — она сама делает себе макияж, сама укладывает волосы, сама решает, что надеть из сформированного гардероба.





Мы помогаем Светлане в те дни, когда у нее запланированы официальные встречи, интервью или фотосессия.





Особое внимание уделяется подготовке к заграничным командировкам. Мы учитываем, с кем встреча, мужчина или женщина, возраст и рост этих людей, где встреча будет проходить — в помещении или на улице, какая ожидается погода, какое будет время между встречами. Для последней поездки мы подготовили более 10 капсул, потому что встреч было несколько десятков.





Мы стараемся учитывать, будет ли у Светланы возможность переодеться между встречами, так как форматы встреч бывают разными. Правда, иногда встречи добавляются в календарь Светланы в тот момент, когда она уже в дороге. И тогда какие-то из заездов в отель отменяются, и у Светланы уже физически нет возможности, чтобы переодеться.









— А как меняется наряд Светланы, в зависимости от того, с мужчиной у нее встреча или с женщиной?





— Мы смотрим даже на рост мужчины и в зависимости от этого выбираем высоту каблука, чтобы на фото Светлана не выглядела выше.





Что касается женщин, в политике есть абсолютно разные женщины, и важно не перекрикивать их образ. Например, когда Светлана летала в Германию, из уважения к Ангеле Меркель Светлана была одета в скромный темно-синий костюм.





— Бывают ли у вас разногласия со Светланой по поводу одежды?





— Конечно, бывали и разногласия, потому что Светлана — молодая женщина, и ей тоже хочется больше ярких цветов или одежды в стиле casual. Но ее статус диктует правила, и мы рады, что Светлана прислушивается к нашим рекомендациям. Помню, как в самом начале Светлана говорила, что платья она не носит, а обувь — только на низком каблуке. А сейчас посмотрите, как замечательно Светлана выглядит в платьях и в классических туфлях!









За 8 месяцев нашей работы базовый гардероб уже сформирован, и Светлане сейчас проще самостоятельно принимать решения о том, что ей надеть. Покупка новых вещей идет через меня. Я определяю, что нужно в данный момент купить и можем ли мы это себе позволить.





— Какой у Светланы стиль, когда ее не видят камеры?





— В офисе — деловой, так как созданный ей гардероб сформирован под ее режим работы. Дома она обыкновенная женщина, которая любит и джинсы, и кроссовки, и простую удобную одежду.





— Насколько женщина-политик может быть сексуальной? Это позволительно?





— Определенно, что для женщин-политиков существует намного больше ограничений в дресс-коде, чем просто для деловой женщины. Но если женщина по природе своей сексуальна, это не спрячешь за стилем и одеждой. На первых примерках Светлана, например, говорила: юбки не мое, платья не мое, каблуки не мое. Мы принимали это, не настаивали, но каблук постепенно увеличивали.





— Были ли неудачные образы? Про которые вы понимали, что это было зря?





— Были и неудачные образы, и ошибки в выборе вещей. Мы все живые люди, и не все получается с первого раза. Иногда сказывается несогласованность наших со Светланой действий. Мы, конечно, расстраиваемся, когда видим на Светлане вещи, о существовании которых мы не знали.









Иногда вещи ведут себя не так, как мы ожидаем. Например, купили новый дорогой костюм — а он мнется. И пока костюм на вешалке в магазине, как ты его не проверяй, ты не поймешь, как он будет выглядеть после 12-часового рабочего дня, в котором было несколько встреч с переездами между ними.





Мы следим за всеми публикациями и комментариями к ним. Иногда читать их очень обидно, потому что авторы эти комментариев не знают сложности ситуации. Например, был случай, когда Дмитрий Киселев, ведущий на российском телевидении, высмеял образ Светланы за то, что она на утренней встрече была в черном платье с декольте. Я согласна с тем, что по дресс-коду такие вещи допустимы только для торжественных и вечерних мероприятий. Но никто не знает, что на тот момент это было единственное платье, которое было у Светланы…





— Мне кажется, Светлана похудела с летней кампании. Это намеренно?





— Несмотря на стресс, Светлана держит себя в постоянной форме. Мы видим это по вещам. Вещи, которые сидели на ней идеально осенью, так же хорошо подходят ей и сегодня.





— Публичные люди, в том числе политики, часто прибегают к омолаживающим инъекциям. Думали ли вы об этом?





— У Светланы красивое лицо, яркие брови, хорошая кожа. Мы пригласили визажиста и провели для Светланы обучение макияжу, подобрали косметику и уход на каждый день. Прошло время — и мы видим результат. Инъекции ей сейчас не нужны.













— Как появилось каре?

— Формирование стиля включает не только подбор гардероба, но и подбор прически. В нашей команде есть стилист-парикмахер. Мы подобрали Светлане стрижку и цвет волос, соответствующие ее образу.





Изначально Светлана не была готова к короткой стрижке и кардинальным переменам в прическе. На первой встрече с мастером она просила отстричь не больше пары сантиметров и очень расстроилась, когда мы отрезали больше. Возможно, сработали комплименты или она сама себе понравилась, но в последующие встречи Светлана уже сама просила подстричь ее еще короче.





Признаюсь, что ни она, ни мы не ожидали, что будет столько комплиментов. И именно в тот момент все заметили и заговорили о новом имидже Светланы Тихановской.









— Может ли женщина-политик позволить себе дерзкий образ, какую-то фишку?





— Вероятно, что может, если такая женщина — политик-провокатор. Но эта история не про Светлану. Светлана сама по себе уже стала явлением в европейской политике. И ей не требуются какие-либо внешние атрибуты и фишки, чтобы быть в центре внимания.





— Мне кажется, не только Светлана, но и ее минская команда стала выглядеть лучше с приездом в Вильнюс.





— Мне тоже так кажется. У них есть хороший пример в виде Светланы. Несколько человек из команды Светланы обратились к нам с просьбой о смене прически и помощью в подборе гардероба, и мы им оказали такую услугу.





— В сети периодически появляются комментарии про чрезмерный фотошоп на фотографиях Светланы…





— В вашем вопросе уже есть ответ. Со Светланой работают разные фотографы и есть очень много красивых фотографий. Но фотографов мы не выбираем. Мы — имидж-стилисты, и наша зона ответственности при работе со Светланой не распространяется на выбор фотографов. Мы видим фотографии так же, как и все остальные, в момент их публикации в соцсетях.





— Кто сейчас оплачивает костюмы, которые носит Светлана?





— То, как сегодня выглядит Светлана, это заслуга и гордость беларусов. Беларусы хотят, чтобы Светлана Тихановская достойно представляла свою страну на международной арене. Есть люди, которые откликнулись на нашу просьбу. Есть те, кто сами предложили помощь. Какие-то вещи Светлане подарила я.





Мне нравится фраза Теодора Рузвельта, 25-го президента США: «Делай, что можешь. Тем, что имеешь. Там, где ты есть».



