Столичные медики бьют тревогу: только за 1 месяц в Минске от наркотиков погибло 11 человек
И, судя по прогнозам экспертов, ситуация будет только ухудшаться.
Столичные медики и правоохранители сильно обеспокоены ситуацией с распространением наркотиков в Минске. По их словам, которые приводят «Минск-Новости», только в апреле в столице погибло 11 человек от метадона. Для сравнения: столько же погибло за предыдущие месяцы 2021 года.
И, судя по данным статистики, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение смертности от наркотиков.
19:42 17/05/2021
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