



Выздоровели и выписаны 367840 (+743) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2711 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.





За последние сутки число заразившихся выросло на 1191 человека (8,31% от протестированных за сутки).



