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Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 377532 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 мая 2021 года выросло до 377532 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2711 человек.


Выздоровели и выписаны 367840 (+743) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2711 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1191 человека (8,31% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6105215 (+14315) тестов на коронавирус, пишет АФН.
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