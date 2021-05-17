Худшая страна для выхода на пенсию

Беларусь попала в очередной «пенсионный» рейтинг. В этот раз — в подборку лучших европейских стран для выхода на заслуженный отдых, составленную британской финансовой компанией Blacktower Group, пишет TUT.BY.





Позиции у нашей страны в этом рейтинге не самые лучшие — 37-е место, самое последнее.





Рейтинг составлялся исходя из нескольких параметров, например ожидаемой продолжительности жизни и стоимости недвижимости. При этом нужно уточнить, что эксперты брали данные из открытых источников, из каких конкретно по Беларуси — не уточняется, поэтому данный рейтинг стоит рассматривать, пожалуй, как одну из подобных подборок по теме.





При составлении рейтинга эксперты Blacktower Group анализировали несколько параметров: стоимость жизни, стоимость недвижимости, доля населения старше 60 лет, ожидаемая продолжительность жизни, уровень преступности.





По каждому из пунктов выставлялись оценки, исходя из них рассчитывался общий балл и место в итоговом рейтинге. Данные эксперты брали из открытых источников.





На первом месте оказалась Финляндия, а среди наших соседей выше всех поднялась Латвия — 19-е место.





Согласно подсчетам Blacktower Group, Беларусь заняла в рейтинге последнее, 37-е место. Наши соседи заняли более высокие строчки, но не приблизились к первой десятке: Украина заняла 35-е место, Россия — 34-е, Польша — 26-е, Литва — 25-е.





Топ-10 европейских стран для выхода на пенсию по версии Blacktower Group





Финляндия

Испания

Словения

Нидерланды

Италия

Дания

Португалия

Эстония

Германия

Австрия





Если рассматривать отдельные категории, то самое высокое место Беларусь заняла по доле населения старше 60 лет — второе (на первом — Украина). Это означает, что доля людей старше 60 у нас не так велика, как в других странах, то есть и продолжительность жизни одна из самых низких!





По уровню стоимости жизни Беларусь заняла шестое место, по ожидаемой продолжительности жизни — 35-е, по стоимости недвижимости — 36-е. Хуже всего оказалась ситуация с преступностью: по этому показателю Беларусь тоже заняла последнее, 37-е место (почему по этому показателю наша страна оказалась на последнем месте, также не уточняется).





Беларусь не первый раз оказывается в «пенсионных» рейтингах. К примеру, в 2017 году наша стране попала в топ-50 самых дешевых государств для жизни или выхода на пенсию для американцев.