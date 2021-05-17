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Журналистку Катерину Борисевич за два дня до освобождения перевели в гомельскую колонию

Журналистку издания TUT.by Катерину Борисевич перевели в гомельскую женскую колонию №4, сообщил «Медиазоне» ее адвокат Андрей Мочалов.


«Сегодня проверили, она уже в Гомеле», — сказал защитник.

12 мая Борисевич перевели из Жодинского СИЗО в Могилев. В среду, 19 мая, журналистка должна выйти на свободу, пишет Медиазона.

Напомним, 2 марта в суде Московского района Минска судья Светлана Бондаренко признала врача Артема Сорокина виновным в разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК); Борисевич осудили как его соучастницу. Медик получил два года лишения свободы с отсрочкой на год, журналистку приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин.

12 марта Генпрокуратура подала в Мингорсуд апелляционный протест на решение суда по «делу ноль промилле». По мнению ведомства, Борисевич вынесли мягкий приговор, который не соответствует «тяжести преступления». Позже ведомство уточнило, что апелляция касается только приговора журналистке. 

Однако 20 апреля Мингорсуд оставил в силе решение суда Московского района.
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