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Активист высказался о Лукашенко на приеме у психиатра - завели уголовное дело

На активиста Юрия Ковалева из Чечерска (Гомельская область) завели уголовное дело по статье 368 УК (оскорбление президента)

«Против меня уголовное дело возбудили за то, что сказал правду. Был на приеме у врача-психиатра, проходил комиссию на право управления автомобилем. Ну и высказался…. А врач сообщила в милицию», — рассказал Юрий Ковалев радио Свабода.

Юрий Ковалев в 2020—2021 гг. не раз попадал на сутки за «несанкционированные массовые мероприятия».

«Где я только не сидел: и в Брагине, и в Гомеле, и в Чечерске, и в Буда-Кошелево. Теперь еще и проводили со мной судебно-медицинскую экспертизу», — добавил Ковалев.

В период предвыборной кампании Ковалев агитировал за Светлану Тихановскую. Его сын Артем уехал, спасаясь от преследования. Невестка осталась с двумя маленькими детьми, которым 4 месяца и 4 года.
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