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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукавая арифметика: Белстат никак не может подсчитать, сколько беларусов умерло в прошлом году

Национальный статистический комитет в очередной раз перенес срок публикации официальной статистики о смертности и рождаемости в Беларуси.


Но если ранее публикации переносились на следующий месяц, то сейчас о сроках публикации даже не сообщается.

Белстат в очередной раз в Интерактивной информационно-аналитической системе перенес дату публикации данных о смертности и рождаемости. 

Сперва планировалось, что демографическая статистика будет опубликована 16 апреля. Однако тогда срок публикациии данных был отложен на 17 мая. А 17 мая стало известно, что статистика по смертности и рождаемости в Беларуси появится «по мере готовности», пишет thinktanks.by

Многие наблюдатели связывают молчание Белстата с нежеланием публиковать реальные данные по смертности, вызванной пандемией коронавируса. 
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