



Но если ранее публикации переносились на следующий месяц, то сейчас о сроках публикации даже не сообщается.





Белстат в очередной раз в Интерактивной информационно-аналитической системе перенес дату публикации данных о смертности и рождаемости.





Сперва планировалось, что демографическая статистика будет опубликована 16 апреля. Однако тогда срок публикациии данных был отложен на 17 мая. А 17 мая стало известно, что статистика по смертности и рождаемости в Беларуси появится «по мере готовности», пишет thinktanks.by





Многие наблюдатели связывают молчание Белстата с нежеланием публиковать реальные данные по смертности, вызванной пандемией коронавируса.