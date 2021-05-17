Умер историк Евгений Анищенко









Евгений Анищенко родился 25 октября 1955 г. в д. Брянцево, Оршанского района, Витебской области. Окончил исторический факультет БГУ, работал преподавателем в Институте культуры. С 1986 г. работал в Институте истории.





Один из авторов книг: "Очерки истории Беларуси" (ч. 1, соч.: Беларусь, 1994) « "История крестьянства Беларуси" (т. 1, соч.: Белорусская наука, 1997) « Витебская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802-1917)» (соч.: БелНИИДАД, 2009) и других. Имеет более 400 публикаций, включая 27 книг без соавторства.





Евгений Анищенко был постоянным автором "Белорусского партизана", остро реагируя на происходящее сейчас в Беларуси.





Приносим свои соболезнования родным и близким этого прекрасного человека и большого ученого.