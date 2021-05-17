Коронавирус: зафиксирован белорусский штамм
В Беларуси появился свой вариант COVID-19. Об этом пишет sb.by со ссылкой на заведующего лабораторией биобезопасности патогенных микроорганизмов Анатолия Красько.
- Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции, - рассказал собеседник изданию.
По словам Анатолия Красько, белорусский вариант ковида менее агрессивен по сравнению с индийским, однако ученые не исключают, что в популяции также может возникнуть эффективный вирус, уклоняющийся от иммунного ответа.
Сейчас в Беларуси циркулирует британский вариант ковида и те штаммы, что были завезены ранее. Индийский штамм медики пока не выявляли.
10:36 17/05/2021
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