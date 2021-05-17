Коронавирус: зафиксирован белорусский штамм





- Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции, - рассказал собеседник изданию.





По словам Анатолия Красько, белорусский вариант ковида менее агрессивен по сравнению с индийским, однако ученые не исключают, что в популяции также может возникнуть эффективный вирус, уклоняющийся от иммунного ответа.





Сейчас в Беларуси циркулирует британский вариант ковида и те штаммы, что были завезены ранее. Индийский штамм медики пока не выявляли.



