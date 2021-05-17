Глава Минтруда прокомментировала сроки декретного отпуска

И добавила, что на ближайшую пятилетку была поставлена задача активно развивать услуги по уходу за детьми





- Когда вводили декретный отпуск, это были 90-е годы: сложности с устройством на работу, задолженности по зарплате, несвоевременные выплаты. Это был довольно сложный период. В некотором роде, отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, был серьезной поддержкой для семьи, для женщины, чтобы она была занята, но при этом семья имела доход. На сегодняшний день мы понимаем ту скорость, с которой все развивается: технологии, люди, экономика. Отпуск три года необязательный. Это лишь право женщины. Можно находиться в нем год, полтора, два – решение принимает женщина. Но судя по выходу на работу, белорусские женщины все-таки находятся в отпуске до трех лет. , - отметила Костевич.





По ее словам, это не связано с тем, что женщина не хочет расти в профессии.





- Существует проблема инфраструктуры, которая непосредственно связана с услугами по уходу за ребенком. Она немного специфическая, так как существует в новостройках. Микрорайоны, где не построили садики, где их не хватает, не хватает мест. Что касается старых спальных районов, то садики уже давно перепрофилировались в налоговые или в ЖРЭО. Нам необходимо данные услуги развивать. На сегодняшний день есть проблема, связанная с переполняемостью групп. Хотелось бы, чтобы там было не 25 человек, а 10-15, - заявила чиновница.





Костевич добавила, что на текущую пятилетку была поставлена задача развивать максимально услуги по уходу за детьми.





- Мы в ближайшую пятилетку поставили задачу максимально развивать услуги по уходу за детьми. Возможно, развивать на коммерческой основе детские сады с компенсацией в дальнейшем средств со стороны государства – как госзаказ по уходу за детьми. Будем смотреть и институт нянь. Попытаемся развернуть и это направление. Мы стали довольно активно двигаться в направлении гибкого графика работы через Трудовой кодекс, - прокомментировала Ирина Костевич.





Она подчеркнула, что нужно также переходить на новые подходы, которые касаются выплат пособий.





- И здесь нужно будет привязываться не к средней зарплате по стране, а к зарплате мамы, так как средняя была интересна в 90-е годы, когда мама рожала ребенка в 22 года, и у нее еще ничего не было. Сегодня же мама рожает ребенка в 28-29 лет. Она уже состоялась в профессии, у нее уже есть финансовый доход и финансовая стабильность, но и здесь нужно еще будет смотреть, - сказала Костевич.





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