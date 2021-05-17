"Наиболее масштабным мероприятием и венцом боевой учебы сил и войск флота в летнем периоде обучения станут совместные российско-белорусские учения "Запад-2021", в которых Балтийский флот примет непосредственное участие", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".





10-16 сентября Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.





Носатов заявил о росте активности НАТО в районе Балтики, пишет interfax.by





"В регионе на постоянной основе действуют две группы объединённых военно-морских сил стран НАТО, численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В Балтийском и Северном морях несут постоянное боевое дежурство эсминцы УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС США типа "Арли Бёрк", входящие в систему европейского ПРО", - сказал он.





"В планах у НАТО проведение в регионе более 20 учений, включая крупномасштабные, в ходе которых корабельная группировка может быть увеличена до 30-40 кораблей", - сообщил Носатов.





По его словам, в этом году страны НАТО совместно со Швецией и Финляндией проведут учение "Northern Сoasts - 2021", где будет задействована группировка численностью до 30 кораблей и 40 самолётов.





"Наши польские соседи намерены провести в непосредственной близости от Калининградской области три учения: "Остробок", "Варгач" и "Корморан", в которых примут участие до 20 кораблей и подводных лодок, а также авиация. В ходе всех этих учений Россия зачастую рассматривается как источник потенциальных угроз", - сказал адмирал.



