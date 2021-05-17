Инна Чижонок была в той самой известной жодинской бане 25 апреля, когда туда ворвались силовики. В качестве «наказания» ее оштрафовали на 200 базовых величин, пишет Белсат. А самое страшное – угрожали забрать 12-летнего приемного сына.

«Не надо было шляться там, где не просили»

Все началось 4 мая, когда на работу к мужу Инны Чижонок пришла представительница отдела кадров. Она заявила, что он должен подписать приказ о расторжении договора. Мужчина работает в местном отделе кадров как родитель-воспитатель приемной семьи.





Дело в том, что семья Чижонков воспитывала двоих детей сирот. Старший сын уже вырос, а младшему – 12 лет.





«Для мужа это был большой шок! Он спрашивает: в чем причина? А ему отвечают: а не надо было путаться там, где не просили», – вспоминает Инна.





Приемных детей Чижонки воспитывали с 2004 года, а младший сын под их опекой находится с 3 лет. Раньше к семье не было никаких нареканий. Наоборот – грамоты и благодарности.





«Муж был в слезах, пытался выяснить, почему с нами договор разрывают. Говорят, что поступила информация, мол, мы плохая семья и плохо относимся к ребенку. И уже на следующий день должно быть совещание, где и решат, останется ли у нас сын», – с болью в голосе вспоминает Инна.

Народный резонанс

Узнав о ситуации, Инна решила «поднять бучу». Она написала о своей ситуации в жодинские Telegram-каналы, и опубликовала пост на своей странице в Facebook.





«Пошел общественный резонанс, я чувствовала сильную поддержку от людей. Знакомые и незнакомые люди стали писать письма и звонить в отделы образования, я запустила петицию. Особое давление началось на тех людей, кто отдал приказ забрать моего ребенка. Прежде всего это касалось Натальи Сушко, главной в Жодино по социальной сфере. Ей писали SMS, звонили. Я понимала, что если бы не было этой поддержки, то ребенка у меня забрали бы завтра», – признается Инна.





Муж вначале был против резонанса. Но Инну убедила подруга. Счет шел на часы, и она решила, что о ее ситуации нужно кричать. В итоге, такая стратегия сработала. На следующий день, когда семья Чижонков пришла в местный отдел образования, им сказали, что никто ребенка забирать даже не собирался. Женщина отмечает, что после резонанса некоторые люди, давившие на ее семью, даже пытались отказаться от своих слов.





«Нам сказали, что столько отзывов положительных на вашу семью пришло! Сказали, что если сын так привязан к нам, то они должны действовать только в интересах ребенка. В итоге с нами расторгли договор приемной семьи, но оформили опеку. То есть получается, что мы ему уже юридически не родители. Обычно опекунами становятся близкие родственники сирот, но сейчас же не до законов», – поясняет Инна.





Она говорит, что очень благодарна всем неравнодушным к судьбе ее семьи белорусам.





«Знаменитая белорусская солидарность спасла нам ребенка», – говорит Инна.

Большой стресс для ребенка

Инна говорит, что с младшим сыном у нее прекрасные отношения. Поэтому они ничего не скрывали от него, рассказали, как есть.





«Максим плакал первую ночь, волновался, переживал. Очень боялся расстроить меня», – вспоминает женщина. – «В школе два дня никто к нему с какими-либо вопросами не подходил. А уже на третий день, стало известно что он приемный. Раньше это была тайна. Однако он понимает, что я должна была раскрыть правду, чтобы он остался с нами».





Инна говорит, что разговаривает с сыном о политической ситуации в стране, и он понял, почему мама пошла на такой шаг. Но одноклассники отреагировали не очень с пониманием.





«Они все расспрашивали, даже при нем куски из статей читали. Но Максим уверен в себе, и даже не реагирует на то, что ему говорили. Кто-то спрашивает: «Ты приемный?», он отвечает «Да, ну и что?». К своей «популярности» относится с иронией. Хотя его даже продавщицы узнают в киосках, шушукаются за спиной», – говорит Инна.





Сейчас словно ничего не было. Он в настроении, улыбается, очень жизнерадостен. Жизнь в семье Чижонков понемногу налаживается. Они собирают документы, чтобы оформить опеку над своим сыном и надеются, что больше их семью никто не будет беспокоить.







