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Рекорд: свинья в Гродненской области родила 22 поросёнка

Алина Пирожок родом из деревни Детки Вороновского района. Ей 71 год. Сейчас она живёт недалеко от родины в деревне Мисевичи.

Алина Пирожок c маленькими свинками. Им сейчас две недели. Фото: Антонина Мархоцкая

Восемь лет она работала заведующей фермы, 20 лет — кассиром. После смерти мужа была молокосборщиком, а теперь её жизнь — это свиньи. «Гэта маё, дзяўчаты, я люблю гэту работу рабіць», — говорит она корреспонденткам Hrodna.life. В этом году свиноматка из её частного хозяйства превзошла все ожидания — родила 22 поросёнка. Из них 19 остались живы.
hrodna.life
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