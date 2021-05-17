Рекорд: свинья в Гродненской области родила 22 поросёнка
Алина Пирожок родом из деревни Детки Вороновского района. Ей 71 год. Сейчас она живёт недалеко от родины в деревне Мисевичи.
Алина Пирожок c маленькими свинками. Им сейчас две недели. Фото: Антонина Мархоцкая
Восемь лет она работала заведующей фермы, 20 лет — кассиром. После смерти мужа была молокосборщиком, а теперь её жизнь — это свиньи. «Гэта маё, дзяўчаты, я люблю гэту работу рабіць», — говорит она корреспонденткам Hrodna.life. В этом году свиноматка из её частного хозяйства превзошла все ожидания — родила 22 поросёнка. Из них 19 остались живы.
09:21 17/05/2021
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