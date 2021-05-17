"В прошлом и текущем году в Беларуси привлечено к ответственности более 80 лидеров и активных участников неонацистских и ультраправых организаций. Это результат того, что извне пытаются в наше общество эти идеи нацизма протолкнуть", - заявил Швед.





Генпрокурор отметил, что еще несколько лет назад такие факты "были единичны и расценивались как нечто чуждое и чрезвычайное для нашего общества", пишет interfax.by

"И статистика, и результаты расследования уголовных дел, особенно о массовых беспорядках, и сама ситуация, которая сложилась в медиапространстве, говорит о том, что назрела необходимость принять самые решительные меры ", - подчеркнул Швед.







