В Беларуси нашли новый штамм коронавируса

«Есть и британский вариант, и внутреннее распространение тех штаммов, которые были завезены раньше. Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции», — заявил заведующий лабораторией биобезопасности Анатолий Красько.





По его словам, в Беларуси фиксируются случаи британского штамма, а индийский еще не находили.





«Значительная часть эффективно распространяющихся респираторных инфекций приходит оттуда, где огромное скопление населения, животных, птиц, которые могут между собой обмениваться вариантами», — пояснил Андрей Красько в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня»





Он не исключает, что белорусский штамм коронавируса может мутировать и уклоняться от иммунного ответа.



