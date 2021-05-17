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В Беларуси нашли новый штамм коронавируса

В Беларуси выявили видоизмененный штамм коронавируса SARS-CoV-2. Он менее агрессивен чем британский и может мутировать, пишет gomel.today

 «Есть и британский вариант, и внутреннее распространение тех штаммов, которые были завезены раньше. Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции», — заявил заведующий лабораторией биобезопасности Анатолий Красько.

По его словам, в Беларуси фиксируются случаи британского штамма, а индийский еще не находили.

«Значительная часть эффективно распространяющихся респираторных инфекций приходит оттуда, где огромное скопление населения, животных, птиц, которые могут между собой обмениваться вариантами», — пояснил Андрей Красько в интервью  изданию «СБ. Беларусь сегодня»

Он не исключает, что белорусский штамм коронавируса может мутировать и уклоняться от иммунного ответа.
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