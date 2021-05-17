"Беловежская пуща" продала в Россию несколько зубров

В Беловежской пуще говорят, что теперь зубров в национальном парке больше, чем оптимально, "что позволяет реализовывать диких животных субъектам хозяйствования на территории РБ и за рубежом, желающим заниматься содержанием и разведением зубра европейского в полувольных условиях, и имеющим для этого необходимые условия", пишет Еврорадио. Так, мол, можно и корректировать их численность и получать дополнительный доход.





Зубр в Беларуси занесен в Красную книгу и находится под строгой охраной. В настоящее время в Беловежской пуще обитает около 675 зубров.





Перед продажей зубров ловили, какое-то время держали на карантине, затем на них готовили ветеринарные и другие необходимые документы. На сайте Беловежской пущи отмечается, что это всё — трудоемкий процесс, но результат того стоит: теперь микропопуляция зубров будет создана в Костромской области. Их будут показывать туристам, не говоря уже о том, что пополнится фауна региона.





12 мая 2021 года партия зубров была отгружена покупателю.







