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Мексиканка стала победительницей "Мисс Вселенная" - так решило женское жюри

Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама


Представительница Мексики Андреа Меса стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" в этом году. Трансляция мероприятия из штата Флорида в воскресенье велась на телеканале FYI.

Бриллиантовую корону 26-летней победительнице из города Чиуауа вручала "Мисс Вселенная" 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунци. Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама. Меса работает программистом, поддерживает туризм в штате Чиуауа, а также выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.

В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 конкурсанток, после вопросов от жюри число претенденток сократилось до пяти. В итоге за победу боролись представительницы пяти стран - Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики, где у них была последняя возможность завоевать благосклонность жюри с помощью речи на предложенную тему. Меса высказалась насчет стандартов красоты и их изменения с течением времени.
ТАСС
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