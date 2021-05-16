В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу









В Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.





Об этом сообщает charter97.org со ссылкой на издание The Times of Israel.





Местная полиция сообщает, что травмы получили несколько человек. Известно о 6 пострадавших полицейских.





Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а других - как легкое.





Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.





Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.