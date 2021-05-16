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Последние звонки и выпускные пройдут 29 мая и 10 июня

Местные власти запретили в эти дни продажу спиртного.


Официально опубликованы решения ряда местных органов власти о запрете на продажу спиртного 29 мая и 10 июня. Это связано с тем, что в указанные дни в школах пройдут последние звонки и выпускные.

Кроме того, в некоторых местах намерены ограничить продажу алкоголя 11 июля, во Всемирный день профилактики алкоголизма. Также могут быть аналогичные запреты в День знаний — 1 сентября.

По данным World Population Review, Беларусь не входит в топ-10 самых пьющих стран. Но потребление спиртного все равно высоко: 32,8 г чистого алкоголя в сутки на душу населения, пишет Office Life.
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