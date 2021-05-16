Дождь с грозой прогнозируют синоптики 17 мая в Минске
В Минске 17 мая ожидаются осадки, возможна гроза
В столице в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем с вероятностью до 80 % пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром местами по городу слабый туман. Ветер будет юго-восточный, 4-9 м/с.
Температура воздуха в городе составит +18..+20 °C, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
16:20 16/05/2021
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