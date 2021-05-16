



Статистикой о количестве врачей в Беларуси на своей странице в Facebook поделился старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

По опубликованным им данным, в Беларуси в 2019 году число практикующих врачей составляло 42 897 человек. Но в 2020 году этот показатель уменьшился до 38 764. За год страна не досчиталась 4 133 врачей. Наибольшое сокрашение практичкующих докторов наблюдалось в Минске - 2035 врачей.







