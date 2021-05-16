В США запустят своё "Евровидение"

Группа VAL на белорусском отборе на "Евровидение-2020" / Еврорадио





Согласно регламенту, участвовать в конкурсе могут представители всех 50-ти штатов, 5 территорий США и округа Колумбия. Шоу будет проходить в прямом эфире и будет состоять из трёх раундов. Победителем станет один участник, передает Еврорадио.





Вот что говорит об этом исполнительный директор "Евровидения" Мартин Остердаль:





"В течение 65 лет конкурс "Евровидение" объединяет людей. Как владельцы этого чрезвычайно успешного формата, мы видели, как он нашел место в миллионах сердец по всей Европе и за ее пределами".





"Евровидение-2021" пройдёт в Роттердаме с 18 по 22 мая. Беларуси в этом году на конкурсе не будет: Европейский вещательный союз нашёл в заявленной "Белтелерадиокомпанией" песне политический подтекст, что нарушает правила конкурса. Сам конкурс госканалы транслировать впервые не планируют.