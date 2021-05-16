В США запустят своё "Евровидение"
США запускает своё "Евровидение" под названием "Американский песенный конкурс", сообщает сайт самого "Евровидения". Это произойдёт уже в 2022 году. Ответственными за конкурс будут американские студии Propagate и Universal Television Alternative Studio.
Группа VAL на белорусском отборе на "Евровидение-2020" / Еврорадио
Согласно регламенту, участвовать в конкурсе могут представители всех 50-ти штатов, 5 территорий США и округа Колумбия. Шоу будет проходить в прямом эфире и будет состоять из трёх раундов. Победителем станет один участник, передает Еврорадио.
Вот что говорит об этом исполнительный директор "Евровидения" Мартин Остердаль:
"В течение 65 лет конкурс "Евровидение" объединяет людей. Как владельцы этого чрезвычайно успешного формата, мы видели, как он нашел место в миллионах сердец по всей Европе и за ее пределами".
"Евровидение-2021" пройдёт в Роттердаме с 18 по 22 мая. Беларуси в этом году на конкурсе не будет: Европейский вещательный союз нашёл в заявленной "Белтелерадиокомпанией" песне политический подтекст, что нарушает правила конкурса. Сам конкурс госканалы транслировать впервые не планируют.
14:56 16/05/2021
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