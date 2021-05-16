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Рейсы из Минска в Тель-Авив обычно отправляются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из расписания на воскресенье рейс убрали, пишет TUT.BY.





— Его заранее отменили, он снят, — пояснили в справочной «Белавиа». — На следующую неделю рейсы заявлены. На 18, 20 и 23 мая рейсы есть в настоящий момент. Но в зависимости от ситуации в Тель-Авиве их могут отменить.





Предыдущий полет компании в Тель-Авив, который был запланирован на вечер 13 мая, был перенесен на утро 14-го. В тот день белорусский самолет приземлился сначала в Эйлате, а позже доставил пассажиров в Тель-Авив.





Ранее другие авиакомпании уже отменяли рейсы в Тель-Авив. Рейсы на 14 число сняли «Аэрофлот», British Airways и немецкая Lufthansa. Американские авиакомпании заявили, что приостанавливают выполнение рейсов на неопределенный срок.





Напомним, что с 10 мая с территории сектора Газа были выпущены сотни ракет. Под обстрел попал юг Израиля, в частности Тель-Авив и его пригороды. В ответ на удары армия Израиля отвечает атаками на объекты в секторе Газа.



