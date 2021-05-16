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Бесправник пытался скрыться от ГАИ и влетел в забор – пассажир погиб

Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Ford Modeo, действия водителя которого вызвали подозрения, около 10 утра в воскресенье.

© Photo : ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Гродно бесправник пытался скрыться от ГАИ утром в воскресенье, подробности инцидента рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Ford Mondeo, действия водителя которого вызвали подозрения, на улице Асфальтной около 10 утра и подал сигнал остановиться. Однако водитель наоборот ускорил скорость и попытался скрыться. однако с управлением ему справиться не удалось и почти сразу же машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонный забор жилого дома, пишет Sputnik. 

Пассажир 1970 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии. Водителя 2022 года рождения с тяжелыми травмами доставили в больницу. Чтобы их деблокировать из автомобиля, потребовалась помощь МЧС.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты, причины ДТП выясняются.



Читать дальше: https://sputnik.by/incidents/20210516/1047638397/Bespravnik-pytalsya-skrytsya-ot-GAI-i-vletel-v-zabor--passazhir-pogib.html
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