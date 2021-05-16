В школах Беларуси планируют изменить выпускные экзамены





Ведомство планирует добавить в будущем девятиклассникам четвертый экзамен — устную проверку знаний по истории Беларуси. При этом диктанты по русскому и белорусскому языкам могут быть заменены изложениями.





Одиннадцатиклассников будут ждать экзамены по русскому или белорусскому языку, по математике и иностранному языку, при этом их могу сделать национальными и объединить с ЦТ для снижения учебной нагрузки.





В 10-й профильный класс предлагают брать только школьников со средним баллом не ниже 7.





Если такие изменения окажутся эффективными, то в течение нескольких лет они будут утверждены во всех школах страны, пишет newsbel.by.











