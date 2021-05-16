На деревенских заборах кое-где можно увидеть прошлогодние листовки с требованием честных выборов. Разговоры о политике заметно поутихли. Но настроения людей и тут никуда не делись.





Многие сельчане заметно больше стали узнавать о происходящем из интернета. В том числе и вчерашние сторонники Лукашенко. И если с ними еще можно о чем-то поспорить, то с верными приверженцами власти говорить все труднее — пропаганда делает свое дело.





Грустная шутка о гробовщиках





Второй год под знаком коронавируса. В одной из деревень в Минской области рассказали историю. Умерла бабушка, не дожившая до ста несколько лет. «Короны» у нее не нашли, поэтому родня со всей страны смело съехалась на прощание. В итоге восемь родственников оказались в больнице, двое — под аппаратом ИВЛ. Кто-то привез инфекцию с собой.





— За год в деревне умерло едва ли не в два раза больше народу, чем в среднем умирало в предыдущие годы. Коронавирус не пощадил ни старых, ни молодых, — говорят в той деревне. — Человек приехал из онкологии с радостной новостью: рецидив не обнаружен. А потом заболел на ковид, а еще через месяц буквально «сгорел» от рака.





В Кореличах мне доводилось слышать о переполненной в первые две волны больнице. На Радуницу был в райцентре. На местном вокзале в масках был я и кассир вокзала. Находясь среди отважных пенсионерок и студентов, вспоминал грустную шутку о кореличских похоронных компаниях: мол, одни из немногих, кто мог назвать 2020 год удачным.





О жизни в долг





— Зарплата какой была год назад, такой и осталась. Вот бы и цены так, — из разговора в сельском магазине.





Распространенная практика — покупать в долг до зарплаты. Кредитная линия, длиной в годы:





— Люди живут в долг. С зарплаты идешь в магазин и гасишь этот «кредит». Когда сотня рублей, когда и половина зарплаты. А какая у нас тут зарплата? У колхозников чуть больше трехсот. Возвращаешь долг, пару раз приходишь еще за свои, а потом снова записываешься в тетрадку. Новая зарплата — минус сто-сто пятьдесят рублей. И все по новой. Заколдованный круг — из месяца в месяц.





Этой весной в глаза бросилось количество засеянных травой недавних огородов. Старики умирают, их городские дети и внуки не горят желанием гнуть спину на прополках.





— Люди перестали держать коров, свиней. Молоко и мясо давно в магазине продается. Даже кур многие не держат, а ведь пару лет назад яйца в магазин никто не возил. Удивительно — вроде бы и можно сэкономить за счет подворья, но людям стало проще покупать в долг в магазине, чем выращивать свое.