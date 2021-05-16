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Передумала. Тина Кароль забрала назад свои слова о поездке на "Славянский базар"

Тина Кароль опровергла свое участие в "Славянском базаре в Витебске", который состоится в июле в Беларуси. Она заявила, что туда в этом году точно не поедет.


Об этом нам рассказали в пресс-службе артистки.

Так, недавно в сети появилось видео, где певица выходит на онлайн-связь в эфире одного из белорусских каналов. И на вопрос ведущей о том, поедет ли она на "Славянский базар" в 2021 году, ответила утвердительно.

"Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам!" - заявила артистка.

Теперь же представители певицы заявляют, что во время эфира связь прерывалась, и певица истолковала вопрос ведущей, как приглашение в Беларусь с концертами в целом, а не на фестиваль в Витебске.

"Вопрос об участи Тины Кароль в "Славянском базаре 2021" был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела ввиду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале "Славянский базар 2021" не запланировано", - рассказали у Тины Кароль.

Напомним, что 30-й международный "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. В нем заявлены участники от 73 государств. В частности, в афише говорится о таких украинских артистах, как Ирина Билык, Таисия Повалий, Владимир Гришко и София Ротару.

Кто уже отказался от поездки в Беларусь и почему она обрастает скандалами


Не так давно от участия в фестивале отказались украинские телеведущие, которых заявили, как представителей украинской стороны: Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский. Кроме того свое участие снял Олег Винник и даже скандальна MARUV.

Дело в том, что "Славянский базар в Витебске" финансируется из госказны Беларуси и проходит при поддержке Александра Лукашенко. А Украина не признает его легитимным президентом после прошлогодних событий в стране, репрессий, разгона мирных демонстрации и фальсификации выборов.
Источник: Светлана Мащенко, РБК-Украина 
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