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Видео минской студии подводной съемки набрало более 4 млн просмотров в TikTok

Видео из минской студии подводной съемки DeepStudio собрало более четырех миллионов просмотров в TikTok. На видео девушка-блондинка в юбке, топе и красно-белых чулках ныряет в воду. Ролик загружен под отрывок песни «Какая ты красивая» казахского рэпера Akha.

Авторы публикации подписали ее так: «Недавно у нас был крутой фотосет» и сопроводили клип тегами #косплэй #аниме ;#фотоподводой.

Короткий ролик появился в TikTok-аккаунте DeepStudio неделю назад и за это время собрал 4,4 миллиона просмотра. Это рекорд для аккаунта студии: раньше ролики собирали от 10 до 100 тысяч просмотров, хотя у одного видео, загруженного три дня назад, уже 1,5 млн просмотров, пишет marketing.by.

  
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