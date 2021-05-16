Видео минской студии подводной съемки набрало более 4 млн просмотров в TikTok

Видео из минской студии подводной съемки DeepStudio собрало более четырех миллионов просмотров в TikTok. На видео девушка-блондинка в юбке, топе и красно-белых чулках ныряет в воду. Ролик загружен под отрывок песни «Какая ты красивая» казахского рэпера Akha.