Пенсионерку задержали на могиле Василя Быкова за цветы с БЧБ-лентой

Могила Василя Быкова

Её задержали через 5 минут, сообщает Еврорадио со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр “Весна”.





Женщину обвинили в том, что она якобы установила на надгробии бело-красно-белый флаг. В Первомайском РУВД на неё составили протокол за пикетирование (ч.3 ст. 24.33 КоАП).





Рассмотрение дела проходило в суде Первомайского района 14 мая. Судья постановил вернуть дело на доработку.