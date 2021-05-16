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Пенсионерку задержали на могиле Василя Быкова за цветы с БЧБ-лентой

В Минске пенсионерку задержали прямо на могиле Василя Быкова. 61-летняя Ирина Корнеева пришла на Восточное кладбище 9 мая и принесла с собой три красных тюльпана, перевязанных бело-красно-белой лентой.

Могила Василя Быкова 
 Её задержали через 5 минут, сообщает Еврорадио со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр “Весна”.

Женщину обвинили в том, что она якобы установила на надгробии бело-красно-белый флаг. В Первомайском РУВД на неё составили протокол за пикетирование (ч.3 ст. 24.33 КоАП). 

Рассмотрение дела проходило в суде Первомайского района 14 мая. Судья постановил вернуть дело на доработку.
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