Пенсионерку задержали на могиле Василя Быкова за цветы с БЧБ-лентой
В Минске пенсионерку задержали прямо на могиле Василя Быкова. 61-летняя Ирина Корнеева пришла на Восточное кладбище 9 мая и принесла с собой три красных тюльпана, перевязанных бело-красно-белой лентой.
Могила Василя Быкова
Её задержали через 5 минут, сообщает Еврорадио со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр “Весна”.
Женщину обвинили в том, что она якобы установила на надгробии бело-красно-белый флаг. В Первомайском РУВД на неё составили протокол за пикетирование (ч.3 ст. 24.33 КоАП).
Рассмотрение дела проходило в суде Первомайского района 14 мая. Судья постановил вернуть дело на доработку.
12:18 16/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение