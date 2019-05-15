



Такой прогноз содержится в статье начальника управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Ольги Антонович, опубликованной в последнем номере «Банкаўскага весніка», пишет kiosksoft.ru.





По ее мнению, оценив преимущества наиболее удобных дистанционных каналов обслуживания, держатели карточек предпочитают оплачивать услуги в них, в связи с чем часть инфокиосков и банкоматов становятся нерентабельными и выводятся из эксплуатации.





По данным Нацбанка, за 2018 год количество платежных терминалов в организациях торговли и сервиса увеличилось на 6,5% до 160,7 тыс. единиц, банкоматов — сократилось на 3,5% до 4249 устройств, инфокиосков — уменьшилось на 5,8% до 3103.





«Полагаем, что с дальнейшим развитием систем дистанционного банковского обслуживания тенденция снижения количества инфокиосков и банкоматов, особенно в крупных населенных пунктах, сохранится», — считает Антонович.







