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В Беларуси из-за нерентабельности сокращается количество банкоматов и инфокиосков

Национальный банк ожидает, что развитие систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) будет приводить к сокращению количества банкоматов и инфокиосков.

  

Такой прогноз содержится в статье начальника управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Ольги Антонович, опубликованной в последнем номере «Банкаўскага весніка», пишет kiosksoft.ru.

По ее мнению, оценив преимущества наиболее удобных дистанционных каналов обслуживания, держатели карточек предпочитают оплачивать услуги в них, в связи с чем часть инфокиосков и банкоматов становятся нерентабельными и выводятся из эксплуатации.

По данным Нацбанка, за 2018 год количество платежных терминалов в организациях торговли и сервиса увеличилось на 6,5% до 160,7 тыс. единиц, банкоматов — сократилось на 3,5% до 4249 устройств, инфокиосков — уменьшилось на 5,8% до 3103.

«Полагаем, что с дальнейшим развитием систем дистанционного банковского обслуживания тенденция снижения количества инфокиосков и банкоматов, особенно в крупных населенных пунктах, сохранится», — считает Антонович.
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