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В Телеграме появились адреса гомельских прокуроров, но им это не понравилось — возбуждены уголовные дела

В телеграме появились «персональные данные» гомельских прокуроров, в том числе сведения об их «постоянном месте жительства». Возбуждены уголовные дела по факту распространения информации о частной жизни.

В Телеграме появились адреса гомельских прокуроров, но им это не понравилось — возбуждены уголовные дела
Фото: prokuratura.gov.by
Как отмечает прокуратура Гомельской области, сведения в Телеграме были опубликованы «без согласия потерпевших», пишет Cильные новости.

Сообщается, что в этом месяце «неустановленные лица» в одном из публичных чатов Телеграма «распространили сведения» о частной жизни прокурорских работников.

В публикации были указаны «персональные данные и постоянные места жительства прокуроров».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.179 УК РБ.

Уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Гомельской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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