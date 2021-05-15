Дачи могут стать жилыми домами, а садовые товарищества — деревнями





Сегодня на Национальном правовом форуме стартовало общественное обсуждение проекта президентского указа «О садоводческих товариществах». Если его примут, перед дачниками наконец-то откроются новые возможности: они смогут перевести свои садовые домики в жилые и изменить целевое назначение земельных участков. Те товарищества, в которых больше половины участков обретут новый статус, смогут претендовать на присоединение к какому-нибудь населенному пункту или на создание своего собственного, сообщает Онлайнер.





Дачи смогут стать жилыми домами, а садовые товарищества — населенными пунктами





В новом проекте сказано, что собственники садовых домиков смогут переводить их в статус жилых в порядке, установленном жилищным законодательством. В таком случае поменяется и целевое назначение земельных участков на «участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома». Решение об этом будут принимать местные органы власти.





Владельцы домов и участков, прошедших такую процедуру, сохранят членство в садоводческом товариществе либо будут заключать с ним обязательный договор о порядке пользования объектами общего пользования в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации прав на земельный участок.





Правление товарищества, где более половины участков получили статус «для обслуживания жилого дома», по решению общего собрания может обратиться в местные органы власти с заявлением о включении территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании нового.

Чиновники, конечно, вправе отказать, но могут и одобрить такую идею, при этом оставляют за собой возможность установить переходный период на срок не более 10 лет для создания необходимой инфраструктуры, в том числе для обеспечения исполнения государственных минимальных социальных стандартов.





В течение этого времени существование садоводческого товарищества сохраняется. По истечении переходного периода оно подлежит ликвидации.





Разрешение земельных споров, связанных с границами участков, расположенных на территории садоводческого товарищества, в том числе между его членами и лицами, осуществившими перевод садовых домиков в жилые дома, осуществляется районными (городскими) исполнительными комитетами по месту нахождения товарищества.





Проект нового указа также предусматривает, что владельцы участков, которые не зарегистрировали свои права на них в государственных органах, могут сделать это в течение трех лет.





Садовые товарищества освободят от бухгалтерского учета, но обязуют вывозить мусор





По новым правилам садовые товарищества, кроме тех, что занимаются предпринимательской деятельностью, освободят от ведения бухгалтерского учета. Они будут вести учет доходов, расходов и имущества в порядке, установленном Министерством по налогам и сборам и Министерством финансов. При этом им все-таки придется составлять и хранить первичные учетные документы.





Кроме того, товарищества должны обеспечить сбор и удаление отходов в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, заключать договоры на оказание услуг с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.





Также они вправе раз в год запрашивать у местных чиновников информацию о произошедших изменениях землепользователей.





В проекте указа предлагается установить плату за открытие и обслуживание текущих банковских счетов садоводческих товариществ в размере, предусмотренном для физических лиц.





А вот плата за приобретение, создание, содержание и эксплуатацию имущества общего пользования, взимаемая с лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе, не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, налогом на прибыль, налогом при упрощенной системе налогообложения.

В новом документе прописаны меры по взысканию задолженности по взносам и пене: она будет производиться в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов либо других должностных лиц, имеющих право совершать такое нотариальное действие.





В проекте указа «О садоводческих товариществах» есть и другие не менее важные изменения, с которыми можно ознакомиться на Правовом форуме. Его общественное обсуждение закончится 28 мая.