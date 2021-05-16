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В Мозыре трое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку, а процесс сняли на фото

Мозырский районный отдел Следственного комитета окончил предварительное расследование по уголовному делу об изнасиловании школьницы. Его направили в суд. Об этом сообщил начальник Мозырского районного отдела СК Андрей Коваленко, передаёт gp.by.

Судить будут трёх мозырян 27 и 26 лет. Их обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: ч. 3 ст. 167 (изнасилование, совершенные в отношении малолетней) и ч. 3 ст. 3431 УК Беларуси (изготовление и распространение порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетней). По первой статье грозит до 15 лет лишения свободы, по второй — до 13 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что преступление произошло 20 февраля.

Тогда 12-летняя ученица 7 класса приехала в Мозырь, чтобы встретиться с друзьями. Однако в компании оказались не только школьники, но и взрослые мужчины. Для начала они зашли в магазин, после чего отправились на квартиру. Там девочка выпила и уснула, а проснувшись, друзей не обнаружила — в квартире осталось только трое мужчин. Парни воспользовались ситуацией и изнасиловали школьницу, а позже отправили ее домой на такси.

При этом один из парней снимал происходящее на фото, а затем показывал их своим друзьям.

Вернувшись домой, девочка рассказала обо всем матери, а та обратилась в милицию. Сотрудники милиции приехали по указанному адресу и задержали мужчин. Выяснилось, что один из мужчин — таксист, второй — рабочий предприятия, а третий — безработный.
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