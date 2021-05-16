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Многие отказываются, но Тина Кароль согласилась развлечь Лукашенко: украинская певица едет на "Славянский базар"

О своей готовности посетить Беларусь для участия в «Славянском базаре» сообщила популярная украинская певица Тина Кароль. В эфире белорусского телевидения Кароль подтвердила такое намерение несмотря на то, что фестиваль бойкотирует ряд артистов.




В частности от участия в фестивале из украинцев уже отказались Олег Винник и его подопечная на «Голосе» Элина Иващенко, имена которых пропали с афиш. Как сообщают СМИ, от участия отказались также Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский.

«Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам», – ответила Тина Кароль на вопрос ведущих белорусской телепередачи, приедет ли она на «Славянский базар».

Напомним, что «Славянский базар» – это ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в белорусском городе Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как совместное культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России, Украины.

«Славянский базар» в Витебске проводится под патронатом Александра Лукашенко, который жестко подавляет мирные митинги своих сограждан. Именно поэтому белорусы просят зарубежных артистов бойкотировать фестиваль.
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