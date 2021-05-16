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А вы знали? В Беларуси есть еще один отряд специального назначения - "Зубр"

"Альфа", "Алмаз", ОМОН, ОСАМ -- о том, что в Беларуси существуют такие спецподразделения, достаточно известно. Но знаете ли вы, что есть еще спецотряд "Зубр"?


Между тем он не новый и вчера отметил юбилей.

Александр Лукашенко 15 мая от имени всего белорусского народа, поздравил основателей, ветеранов и весь действующий младший и офицерский состав Республиканского отряда спецназначения «Зубр» МЧС с 30-летием со дня образования. 

— Отменный профессионализм, личные смелость и смекалка, проявленные на операциях по ликвидации техногенных аварий и стихийных бедствий как внутри страны, так и за границей достойны высокой оценки. Белорусское подразделение хорошо известно и за рубежом, как команда, способная в тяжелейших условиях быстро и качественно выполнять задания любой сложности, — говорится в поздравлении. 

Также Лукашенко высказал уверенность, что как часть структур Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Корпуса сил СНГ белорусские специалисты и впредь будут активными проводниками традиций международной взаимопомощи в преодолении чрезвычайных ситуаций.
"Белорусский партизан"
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