Фото Надежды Бужан





Оплатить долг самостоятельно организация не может, как пишет «Радые Свабода».





Как пояснила председатель ТБМ Елена Анисим, пандемия фактически свернула большую часть просветительских проектов организации. Однако льгот от государства за оплату аренды, несмотря на обещания правительства, так и не дождались.





В итоге за 2020 год основной долг перед арендодателем (УП «Минские городские общежития») достиг 15 тысяч рублей. Еще 5 тысяч составляет пеня.





Попытки ТБМ найти дополнительное финансирование оказались безуспешны.





По словам Елены Анисим, 14 мая офис пытались отключить от электричества, однако удалось получить отсрочку. Надолго ли, Анисим не знает.





ТБМ просит всех неравнодушных помочь любой посильной суммой, чтобы расплатиться с арендодателем».





По словам Елены Анисим, вскоре заработает новый сайт общества, через который можно будет сразу зачислять деньги на счет. А пока это можно сделать через почту, банк или систему ЕРИП.



