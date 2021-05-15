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Медведь из Беларуси прогулялся в Литву и обратно

Медведь из Беларуси перешел госграницу с Литвой, но позже вернулся домой.


Госграницу между Беларусью и Литвой перешел медведь. Видео с камеры наблюдения опубликовала литовская Государственная пограничная служба.

На своей странице в Facebook литовские пограничники написали, что утром в среду медведь пересек границу недалеко от города Швенченис. Этот момент сняла камера видеонаблюдения.

Вечером «нарушитель» вернулся обратно в Беларусь.

По данным на 2018 год, в Беларуси насчитывалось 45 косолапых. 

За 5 лет популяция медведей в Беларуси сократилась почти в 4,8 раза. В 2014 году в Беларуси насчитывалось 119 косолапых. Однако уже на следующий год их стало 20. В последующие годы следовал прирост числа медведей в Беларуси и в 2017 году их количество достигло 68 особей. Но в прошлом году вновь последовало сокращение числа мишек в 2,7 раза до 25 единиц.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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