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Суд по делу задержанной журналистки TUT.BY Любови Касперович не состоялся. Она остается на Окрестина

Любовь Касперович была задержана 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где проходил суд по «делу студентов».

 Возле здания суда собралось не менее 100 человек, желающих поддержать студентов: их родственники, друзья, неравнодушные белорусы. В зал заседания почти никого не пустили, и милиция попросила разойтись находящихся у здания людей, позже начались задержания. Среди задержанных оказалась и Любовь Касперович, ее отвезли в РУВД Московского района.

Перед задержанием Любовь интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж.

— Мы стояли и разговаривали, вдруг кто-то крикнул: «ОМОН!» Увидели, что к нам бегут люди в черном — бросились бежать от них. Журналист TUT.BY споткнулась и упала, омоновцы бросились на нее, — рассказывали TUT.BY очевидцы событий.

Поздно вечером некоторых задержанных студентов стали отпускать из РУВД с протоколами. Суд у них состоится в среду, 19 мая. Любовь вместе с некоторыми другими задержанными отвезли на Окрестина. За все время нахождения в РУВД к ней так и не допустили адвоката.

Предположительно в субботу, 15 мая, протокол Любови Касперович должны были рассмотреть в суде Московского района. Но за целый день материалы дела из РУВД в суд так и не доставили. Наша коллега остается на Окрестина.

В понедельник, 17 мая, около 11.15, истекает 72 часа после задержания, то есть Любовь должны или отпустить, или осудить до этого времени.

В настоящее время 16 представителей медиа находятся за решеткой. 


Сегодня в Могилеве суд назначил по 20 суток административного ареста журналистам Александру Буракову и Владимиру Лапцевичу, которые были задержаны три дня назад у здания суда, куда на процесс над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» не пустили даже родственников подсудимых. Накануне 10 суток за съемку женской акции получила фотограф Татьяна Капитонова. Три журналистки отбывают уголовное наказание: Катерина Андреева и Дарья Чульцова с Белсата за стрим с акции памяти Романа Бондаренко получили по два года колонии, Катерина Борисевич, осужденная на полгода лишения свободы за статью о том, что Роман Бондаренко был трезв, на следующей неделе должна выйти на свободу. Ожидают суда в СИЗО представители Пресс-клуба, журналисты Ксения Луцкина и Анджей Почобут, медиаменеджер Андрей Александров.
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