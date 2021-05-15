



"Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операции ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие ткани с применением современных технологий комбустиологии", - рассказали в ведомстве.





В Минздраве уточнили, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия по стабилизации его состояния после операции.

"Что касается второго юноши, то 16-летний подросток был стабилизирован, после прошедшей на выходных операции, и сегодня ему была выполнена поэтапная кожная пластика", - рассказали interfax.by в министерстве.





Как сообщалось, Роман Когодовский получил травмы, спасая 29 апреля из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи Мядельского района Минской области. Он получил ожоги более чем 60% поверхности тела. Родителей в момент пожара дома не было.



