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«Подростка весом 50 кг охраняли четверо огромных силовиков» Никиту Залоторева «переарестовали» по новому уголовному делу

Его обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО

Политзаключенный Никита Золоторев, которому 12 мая исполнилось 17 лет, сегодня был «переарестован» для проведения следственных действий в рамках возбужденного в отношении него второго уголовного дела. Никиту обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО.


Родители Никиты сообщают, что в ожидании оформления процедуры нового ареста их сына на протяжении долгого времени продержали в автозаке. «Подростка весом 50 кг охраняли четверо огромных силовиков», — с горечью говорит отец Никиты Михаил.

Передать ему еду и воду не разрешили. Родители отмечают, что выглядит Никита очень бледным и похудевшим, его самочувствие со времени последнего свидания явно ухудшилось.

Когда прокурор оформлял арест, Никита задал ему вопрос: «Почему я сижу в камере один?» Но ответа он не получил.

Адвокат Никиты посоветовал родителям написать заявление в прокуратуру по поводу содержания их сына в «одиночке», сославшись на то, что, вероятно, прокуратуре не известно об этом факте.

Поговорить с сыном родителям не разрешили. Никита успел только сказать им, что больше не может терпеть: если останется один в камере — он не выдержит.

«Знают ли жёны, дети, матери тех, кто сейчас несёт ответственность за моего сына, что они убивают ребёнка?» — спрашивает Михаил.
gomel.today
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