«Сильные новости» узнали , как руководство поясняет металлургам мотив «антисанкционной кампании» в условиях того, что «завод вне политики».





В редакцию «Сильных новостей» обратились сразу несколько читателей — работников БМЗ. Все они рассказали, что в их подразделения уже приносили «бумагу» с просьбой или даже требованием подписаться.





В официальном заявлении предприятия говорилось, что подписи будут собирать в структурных подразделениях и в профкоме. Так и есть — с работником «готовы проработать вопрос» все звенья руководящего состава, а также провластный профком.





— Минут 40 над нами стоял старший мастер с просьбой подписать письмо, хотя мы ему сразу сказали, куда он может идти с этим «листом», — рассказывает рабочий одного из подразделений БМЗ. — Он пытался доказать, что это «совсем не политика». Мол, предыдущее письмо — да, касалось политики, а это — нет. Затем в ход пошло: «Ну, пожалуйста, это все равно ничего не решает, тем более, от ваших четырех-пяти подписей никому не станет ни холодно, ни жарко». Тогда мы парировали: «Так зачем их выпрашивать, если они ничего не решают?». Он опять: «Ну вы поймите, „натянут“ меня, потом начальника цеха, а он — опять меня, а я — вас».





Тогда рабочие уточнили: «А что, завод уже не вне политики?» На что начальник, по их словам, заявил, что им разницы быть не должно. «Завод дает вам работу, и вы должны его выручать в сложные моменты. А если заказов у нас не будет, заводчане останутся без зарплат. А я хочу 100-процентную премию», — передают слова начальника бмзовцы.





— Мы ответили, что заказами пусть занимаются маркетологи — это их работа. И мы заводу ничего не должны, он нам зарплату платит не за просто так, а за труд, и очень тяжелый труд. Поэтому это еще кто кому должен, — вспоминают диалог со старшим мастером металлурги.





Он ушел, но спустя полчаса вернулся, спросить не передумали ли. Ответ был очевиден, поэтому через некоторое время к рабочим пришел уже начальник «рангом» пониже —мастер. По словам жлобинчан, он начал рассказывать, за что могут уволить каждого из присутствующих в помещении: «Пару талонов — и вылетите отсюда». Металлурги пожелали мастеру удачи.





Похожую реакцию встретило начальство еще в одном цехе. Там в актовом зале собрали коллектив дежурной смены — человек 30-40. Начальник на «планерке» зачитал текст письма и пояснил для чего это нужно.





— Что-то пробубнел себе под нос, — передают подробности истории очевидцы. — А затем поднял на нас глаза. Кто-то из зала спросил: это все? Он кивнул головой. Тот человек тогда поднялся с места и пошел к выходу. Его примеру последовали остальные. Так начальник и остался один в том зале с листком в руках.





— А в нашем цехе «втихую» все проходит. В кабинет к начальнику вызывают только тех, в ком уверены, что подпишут, — рассказал еще один заводчанин. — На всеобщее обозрение этот вопрос выставить боятся.





— К нам пришел мастер, сказал: вот в профкоме дали бумагу, читайте, подписывайте. Кто «ябатька» — тот подписывает. Кто в теме (а таких, к сожалению, единицы) — игнорит, — комментирует сбор в своем подразделении еще один работник БМЗ.





От кого-то на заводе даже «прячут» письма — чтобы не видели, кто там уже подписался, рассказала одна заводчанка.





Но есть и цеха, где «подписная кампания» проходит спокойно: начальник на сменно-встречном собрании «очень корректно предложил поставить подписи». Никакого давления, говорят работники этого подразделения, не было.





«До субботы сказали собрать», — говорили при этом начальники практически в каждом цехе, рассказали жлобинские металлурги.





Напомним, с августа прошлого года с БМЗ уволили более 30 человек, которые вступили в стачку либо активно проявляли свою гражданскую позицию. Кроме того, в феврале в Жлобине осудили трёх работников БМЗ за забастовку 17 августа, приговорив их к реальным срокам — до 3 лет колонии.





Недавно уволенные металлурги записали видеообращение, за что каждого после наказали административным арестом. В настоящий момент свои 15 «суток» отбывает экс-заводчанин Дмитрий Шашков.











