Испытание холодом: дожди и похолодание обещают синоптики













Похоже, что оранжевый уровень опасности могут объявлять и практически на каждый последующий день. Спокойнее будет разве что в воскресенье, 16 мая, но в некоторых районах тоже возможны грозы.





А на следующей неделе вероятность гроз прогнозируется почти каждый рабочий день. Погода будет такой же умеренно теплой и переменчивой - то солнце, то дождь. Лишь на западе страны осадков не ожидается во вторник, среду и четверг.





До плюс 23 градусов будет в Беларуси в дневные часы в первые два рабочих дня недели, а затем начнется похолодание. В итоге максимальная температура воздуха к концу недели опустится до плюс 12-16 градусов.





Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.



