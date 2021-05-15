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Испытание холодом: дожди и похолодание обещают синоптики

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении опубликовал Белгидромет на субботу, 15 мая. До 18 часов на большей части территории республики, в том числе в Минске, ожидаются грозы.




Похоже, что оранжевый уровень опасности могут объявлять и практически на каждый последующий день. Спокойнее будет разве что в воскресенье, 16 мая, но в некоторых районах тоже возможны грозы.

А на следующей неделе вероятность гроз прогнозируется почти каждый рабочий день. Погода будет такой же умеренно теплой и переменчивой - то солнце, то дождь. Лишь на западе страны осадков не ожидается во вторник, среду и четверг.

До плюс 23 градусов будет в Беларуси в дневные часы в первые два рабочих дня недели, а затем начнется похолодание. В итоге максимальная температура воздуха к концу недели опустится до плюс 12-16 градусов.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.
KP.by
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