



Ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал открытое письмо группы эпидемиологов и биологов из разных стран, которые подвергла серьезным сомнениям данные о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса Sputnik V.





В своем письме ученые, среди которых есть и российский специалист, проанализировали опубликованные ранее в том же журнале данные об испытаниях российской вакцины. Создатель препарата - институт имени Гамалеи – на основании испытаний заявил, что эффективность Спутника превышает 91 процент.





Авторы критической статьи, проанализировав аргументы создателей вакцины, пишут о множестве несоответствий в представленных данных, ряде необычных и подозрительных совпадений (в частности, вакцина, согласно официальным данным, показала почти одинаковую эффективность для всех возрастных категорий), отсутствии прозрачности при проведении третьей фазы испытаний Спутника и четких правил ее проведения. Главный источник их опасений, однако, то, что не был опубликован ряд данных об испытаниях, без которых, по мнению авторов, объективно оценить их результаты невозможно.





Ранее группа авторов письма уже выражала сомнения в опубликованных ранее результатах первой и второй фазы испытаний Спутника.





Разработчики вакцины в том же The Lancet ответили на открытое письмо с критикой представленных данных. Они утверждают, что "безопасность и иммунногенность Спутника V подтверждены множеством исследований", в том числе в Аргентине, где ведется массовая вакцинация российским препаратом. Они также отрицают утверждения о том, что не предоставили нужные данные.





Ранее сообщалось, что в России объявили вакцину Спутник V самой эффективной в мире. Заболеваемость коронавирусом среди россиян, начиная с 35 дня с даты первого укола, составила всего 0,027%, утверждают разработчики.