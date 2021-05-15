В Украине прокомментировали возможность обмена Медведчука
Глава СНБО заявил, что если будет такая возможность, то Украина с радостью обменяет Медведчука на украинских заключенных в России.
Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Об этом он сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера.
При этом секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение принимает президент Владимир Зеленский, пишет Корреспондент
13:45 15/05/2021
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