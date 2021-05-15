



В Могилевском районе в лесу найден мужчина, который пропал 4 дня назад. Он был без сил и не мог самостоятельно двигаться.





Как сообщается, мужчина заблудился и четыре дня провел в лесу. Волонтеры нашли его на земле рядом с бревнами — мужчина был без сил, самостоятельно передвигаться не мог. Волонтеры вывели пострадавшего из леса из леса, накормили и обогрели. Затем мужчину госпитализировали с признаками переохлаждения.





Катранков Михаил ушел из дома в деревне Голынец Буйничского сельсовета ранним утром 9 мая. Его поисками занимались местные жители и волонтеры.



