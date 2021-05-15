Полина Гринкевич из Бреста. Уже почти пять лет она живет в Израиле, в городе Кармиэль, который находится на севере страны. Вечером 13 мая, на третьи сутки обострения арабо-израильского конфликта, она рассказала «Брестской газете» о том, что сейчас происходит в ее городе и в стране.





«У нас считается, что есть две войны, – рассказывает Полина. – Есть открытая война – это ракетные обстрелы, а также все противоправные действия, которые происходят на земле: это стычки арабов и евреев, забрасывание камнями, драки, избиения, линчевания арабскими израильтянами самих евреев. Но есть еще и скрытая война. Она проходит в соцсетях, на разных платформах. Большая часть картинок и сообщений там – антисемитского содержания».





Наравне с еврейским национальным большинством в Израиле проживают люди, принадлежащие к различным этническим группам. Среди них – арабские израильтяне. Они имеют документы, льготы и права, которыми обладают евреи. Среди арабов – очень много достойных людей, отмечает наша собеседница, но есть и радикально настроенные, которые сейчас провоцируют массовые беспорядки.





Как заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц, разгоревшийся в Израиле внутренний конфликт «не менее опасен, чем ХАМАС».





«У нас на самом деле гибнут семьи, гибнут люди. Невинные люди. Больно. Мы не спим. Мы не спим не только из-за ракетных ударов по Израилю. Мы не спим от того, что у нас душа разрывается на части от этого беспредела. Люди должны понимать, что ХАМАС и исламский джихад хотят убить всех. Они хотят быть единственными в этом мире. Им все равно, кто погибнет: израильские арабы или евреи. И единственная цель на сегодня Израиля как страны – объединиться против этой ненависти», – говорит Полина.





На улицах городов пытается контролировать ситуацию не только полиция. Чтобы противостоять радикально настроенным арабам (в основном, это молодежь), мужчины-евреи вооружаются тем, чем можно, и выходят на улицу – защищать от экстремистских действий своих детей, своих родителей, своих соседей.





Это “трубчатая бомба” – ее закладывают в решетки окон. Людей предупреждают – быть внимательными при открытии окон.





«Минувшей ночью (с 12 на 13 мая – прим. ред.) неадекватная молодежь, израильтяне-арабы, вышли на главный перекресток трассы Кармиэль -Акко и заблокировали полностью движение. Они жгли покрышки и другие предметы, забрасывали камнями машины. Им было все равно, кто едет в машине. У них просто какой-то животный инстинкт: кинуть, отомстить, наказать. За кого и за что – мы до сих пор не можем понять», – рассказывает наша собеседница.





В Хайфе экстремистская молодежь выбрала местом стычек немецкую колонию (Мошава Германит) – очень красивую улицу в центре города с дорогой к Бахайским садам. И если в Кормиэле, по словам Полины, мэр предпринял всевозможные меры для контроля над ситуацией, то в Хайфе недавно избранная мэр совершенно не справляется.





«Больше всего в этой ситуации возмущает то, что вот эти камнеметатели – это арабско-израильская молодежь. Они имеют все те же права, что и еврейская молодежь, и минимальные обязанности. В армии, естественно, они не служат. В отличие от наших детей, которые отдают два-три года жизни службе в армии – как девочки, так и мальчики, а иногда и свою жизнь. Даже те, кто не родились в Израиле, защищают эту страну. Но если арабский израильтянин, еще вчера метавший в меня камни, через год решит учиться в израильском университете и будет поступать вместе с, например, девушкой, которая отслужила в армии, приоритет будет отдан ему. У него будет гораздо ниже проходной бал, ему можно иметь хуже аттестат зрелости, набрать меньше баллов во время психометрического теста, который проходят дети при поступлении. Вот это называется у нас корректирующая дискриминация, которая с момента прибытия в Израиль вызывает у меня негодование и недоумение», – говорит женщина.

По ее словам, сейчас люди живут в обычном режиме: «Мы ходим на работу, мы выходим в магазины. Мы стараемся, конечно, меньше передвигаться, потому что все-таки камнеметания и стрельба из огнестрельного оружия происходят. Несмотря на то, что у арабов настал праздник (13 мая мусульмане отмечали Ураза Байрам – прим. ред.), они не остановили насилие».









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